Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе

Пока власти Вологодской области продвигают идею строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе, губернатор соседней, Ярославской области, бьет тревогу. Он указывает на то, что работа целлюлозного завода может привести к необратимым последствиям для экологии бассейна реки Волги.

«Состояние реки Волги в последние годы вызывает все большую тревогу и озабоченность. Промышленность предприятия увеличивают антропогенную нагрузку на реку Волгу. Наносится существенный экологический ущерб самому водному объекту и прибрежной зоне, вода в реке Волге практически повсеместно имеет высокую степень загрязнения», - написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в письме Владимиру Путину.

Ранее Newsvo сообщал о негативном воздействии, которое окажут завод, а также полигон Суда на близлежащие территории. Загрязнение воздушного бассейна, загрязнение воды, воздействие на подземные воды, земельные ресурсы, экосистемы и биоразнообразие и другие минусы от строительства завода перечислены в технических заданиях для завода и полигона, которые компания "Свеза" выложила у себя на сайте.

Против завода выступают не только жители Череповецкого района. Ярославская область с 2014 года неоднократно высказывала мнение о возможных негативных последствиях и нецелесообразности строительства целлюлозного завода в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища.

«Целлюлозный завод – это предприятие химического производства 1 категории опасности воздействия на окружающую среду, в производственном процессе которого задействованы кислоты, феолы, щелочи и другие химические вещества. Производство целлюлозы сопряжено с большим потреблением воды. Объем заборы воды на подобных объектах составляет не менее 20 млн. куб. м. в год при планируемой производственной мощности целлюлозного завода более 1 млн. тонн в год. Целлюлозно-бумажная промышленность по своей специфике была и остается потенциальным источником негативного влияния на окружающую среду в связи с наличием опасных стоков в водоемы и выбросов в атмосферу, а так же образования большого объема промышленных отходов, плохо поддающихся переработки», - говорит глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Он считает, что строительство ЦЗ однозначно окажет негативное влияние на состояние природной окружающей среды и благополучие населения Вологодской и Ярославской областей:

«Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных», - отметил он и попросила президента РФ «рассмотреть вопрос о целесообразности реализации данного проекта или о переносе места строительства на другую площадку с условием минимизации воздействия на окружающую среду».

О негативном воздействии целлюлозного завода на окружающую среду говорится и в заключении Института биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН: