В Вологде пройдет собрание против строительства ледовой арены в Ковыринском парке

14.11.2018 [Общество]

В Ковыринском парке Вологды в эту субботу, 17 ноября, пройдет собрание против строительства ледовой арены на территории бывшей станции юннатов.

О том, что на стадионе «Витязь» планируют построить крытый стадион с искусственным льдом, стало известно в этом году. В июле губернатор, приехав на стройплощадку нового ФОКа, заявил:

- В перспективе необходимо думать о строительстве еще одного Ледового дворца. Сейчас в Вологде только одна крытая площадка с искусственным льдом, которая катастрофически перегружена. Предлагаю подробнее вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании Градостроительного совета.

В начале ноября появилась информация, что ледовый дворец будет построен в период с 2020 до 2022 года. Проектно-сметная документация, а также предложения по финансированию строительства объекта должны быть подготовлены и вынесены на заседание Градсовета с участием губернатора в Вологде в феврале 2019 года.

В распоряжении защитников Ковыринского парка оказались планы по застройке зеленой зоны.

- Как мы думали, всю территорию станции юннатов под застройку, а ещё кажется усадьбу Засецких хотят разрушить. Ее никак не обозначают в правом нижнем углу макета, - сообщает группа «Мы против застройки Ковыринского сада» в соцсети.

Напомним, что в усадьбе Засецких ранее работал центр допобразования "Единство", но с сентября этого года учреждение переехало в центр города.

Активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда» выступают против строительства ледовой площадки в этом месте. Они обращают внимание на то, что не обязательно уничтожать в городе очередную зеленую зону и исторические здания, чтобы построить что-то новое. Вологжане сомневаются в правильности выбора места для размещения ледовой арены.

- Мы решительно не понимаем, почему развитие спорта должно проходить в ущерб историческому наследию в месте, где они долгое время мирно сосуществовали. Каток, например, всегда заливался зимой на Витязе. А открытые пространства стадиона прекрасно гармонировали с зеленой территорией парка. Даже закопанные в начале нулевых пруды на территории Витязя еще могли быть открыты, так как территория была футбольным полем. Но теперь там построен ФОК, типичное сарае-подобное здание напротив усадьбы XVIII века. О какой эстетике тут можно говорить?

По словам координатора движения Ольги Смирновой, для спортивного объекта необходимо найти другое место: «И в районе улицы Гагарина, и на Окружном шоссе, да и в других районах города достаточно для этого возможностей».

Собрание против застройки Ковыринского парка состоится 17 ноября в 14 часов возле дома №46 по улице Гагарина. Мероприятие согласовано с городской администрацией.

Петиция "Нет застройке Ковыринского парка в Вологде"

Тэги: парки, Строительство, Ковыринский парк
Фото: vk.com/kovyrinskiypark

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