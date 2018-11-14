Минфин до конца 2018 года выделит Вологодской области дополнительные 800 млн рублей

14.11.2018 [Экономика]

До конца года Минфин окажет Вологодской области дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.

- Объем дополнительной дотации рассчитан в целях компенсации снижения доходов региональных бюджетов в 2019 году, в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, и составляет 821,2 млн.рублей, - сообщила замгубернатора Валентина Артамонова.

В соответствии с расчетом Министерства финансов Российской Федерации объем выпадающих доходов составляет 1780,8 млн.рублей и частично перекрывается дополнительными поступлениями от акцизов на крепкий алкоголь по нормативу 30 % (573,1 млн.рублей), увеличением субсидии на софинансирование расходных обязательств при назначении единовременной денежной выплаты на третьего и последующих детей (318,5 млн.рублей) и передачей с 1 января 2019 года на федеральный уровень полномочий по лекарственному обеспечению пациентов, больных орфанными заболеваниями (67,9 млн.рублей).

Добавим, что такое решение принято на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений при правительстве Российской Федерации на прошлой неделе.

Тэги: финансирование, департамент финансов, налоги

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