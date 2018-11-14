Жителя Харовского района отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

В Харовском районе к двум годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, который повторно попался за рулем пьяным, сообщает прокуратура Вологодской области.

23 марта этого года за пьяное вождение мужчина был осужден к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно, кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года. Несмотря на это, в марте и мае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял своим ВАЗом на автодороге в деревне Золотава и на 10 км автодороги Фоминское-Зарубиха-Сафониха Харовского района. В обоих случаях мужчина был остановлен сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года.