Жителя Харовского района отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

14.11.2018 [Происшествия]

В Харовском районе к двум годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, который повторно попался за рулем пьяным, сообщает прокуратура Вологодской области.

23 марта этого года за пьяное вождение мужчина был осужден к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно, кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года.  Несмотря на это, в марте и мае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял своим ВАЗом на автодороге в деревне Золотава и на 10 км автодороги Фоминское-Зарубиха-Сафониха Харовского района. В обоих случаях мужчина был остановлен сотрудниками полиции, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года.

- Подсудимый не согласился с вынесенным приговором и обжаловал его в Вожегодский районный суд, которым вынесенный приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба подсудимого – без удовлетворения, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Тэги: пьяные водители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

40-летнему жителю Междуреченского района пришлось жениться на забеременевшей от него школьнице
В Вологде задержали мать избитых в семье двух маленьких мальчиков
В Вологде задержали мужчину, который избивал двухлетнего и семимесячного сыновей сожительницы
В Череповце судят женщину, которая бросила на пол своего годовалого сына
В Череповце во время драки после поминок убили 42-летнего мужчину
Министр культуры РФ забыл, что рок-музыкант Егор Летов умер
В правительстве Вологодской области закупят «Шкоды Рапид» вместо дорогих внедорожников
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы областного УМЧС Андрея Бессмертного, закрыто
В отношении экс-главы Регионального центра поддержки предпринимательства возбуждено уголовное дело
В Грязовецком районе водитель «Киа» сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину
13.11.2018 [БлогоVO]

Череповецкое детское инфекционное отделение

1088
0
14.11.2018 [Общество]

В Вологде пройдет собрание против строительства ледовой арены в Ковыринском парке

762
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологодского района, семь лет не выходивший на улицу, получил подъемник для инвалидной коляски
Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу
Житель Вологды застрял в автомате "Бабломёт", пытаясь захватить деньги
Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе
В Вологде пройдет собрание против строительства ледовой арены в Ковыринском парке
Минфин до конца 2018 года выделит Вологодской области дополнительные 800 млн рублей
Жителя Харовского района отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде
 
07.11.2018 [Общество]

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии

51223
0
14.11.2018 [БлогоVO]

«А дорога серою лентою вьётся» ... Где-то вьётся, а где-то и нет...

376
0
12.11.2018 [Обзор Прессы]

Стадо кабанов держит в страхе деревню под Вологдой

2308
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика