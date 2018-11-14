В Великом Устюге ранее судимый мужчина напал с ножом на студентку педколледжа

14.11.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в нападении на студентку педагогического колледжа. Он угрожал 17-летней девушке ножом, однако ей удалось вырваться и убежать. Инцидент произошел вечером 12 ноября на улице Шмидта районного центра.

- В тот же вечер по указанию потерпевшей, заметившей нападавшего на улице, задержан 32-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление и причинение легкого вреда здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда подозреваемого доставили в полицию, выяснилось, что он также причастен к разбойному нападению на магазин. Преступление было совершено 9 ноября в торговой точке на улице Космонавтов райцентра. Из кассы было похищено 10 тысяч рублей.

Уголовные дела объединены в одно производство, решается вопрос об аресте подозреваемого. Следствием устанавливаются обстоятельства обоих деяний, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению тяжких преступлений.

- Действиям должностных лиц органов, осуществлявших профилактическую работу с ранее судимым лицом, будет дана правовая оценка, - отмечают следователи.

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