В Великом Устюге ранее судимый мужчина напал с ножом на студентку педколледжа

В Великом Устюге задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в нападении на студентку педагогического колледжа. Он угрожал 17-летней девушке ножом, однако ей удалось вырваться и убежать. Инцидент произошел вечером 12 ноября на улице Шмидта районного центра.

- В тот же вечер по указанию потерпевшей, заметившей нападавшего на улице, задержан 32-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление и причинение легкого вреда здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда подозреваемого доставили в полицию, выяснилось, что он также причастен к разбойному нападению на магазин. Преступление было совершено 9 ноября в торговой точке на улице Космонавтов райцентра. Из кассы было похищено 10 тысяч рублей.

Уголовные дела объединены в одно производство, решается вопрос об аресте подозреваемого. Следствием устанавливаются обстоятельства обоих деяний, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению тяжких преступлений.