В Череповце водитель «Ниссана» сбил на «зебре» женщину с детской коляской
14.11.2018 [Происшествия]
В Череповце на пешеходном переходе водитель кроссовера «Ниссан» сбил женщину, которая везла в коляске ребенка. ДТП произошло сегодня около 9.30 возле дома №133 на проспекте Победы.
Как отмечают в отделе ГИБДД по Череповцу, 29-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила ушиб левой голени, двухлетний ребенок - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.