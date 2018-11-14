В Череповце водитель «Ниссана» сбил на «зебре» женщину с детской коляской

14.11.2018 [Происшествия]

В Череповце на пешеходном переходе водитель кроссовера «Ниссан» сбил женщину, которая везла в коляске ребенка. ДТП произошло сегодня около 9.30 возле дома №133 на проспекте Победы.

Как отмечают в отделе ГИБДД по Череповцу, 29-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила ушиб левой голени, двухлетний ребенок - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП

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