В Вологде на базе ВоГУ построят бассейн возле Осановского проезда

В Вологде построят новый бассейн, он разместится на базе Вологодского государственного университета. Об этом договорились глава региона Олег Кувшинников и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Проект «500 бассейнов» был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2009 году. За шесть лет, с 2010 по 2016 годы, в стране было построено 72 бассейна. После двухлетнего перерыва строительство водных объектов возобновят, сообщает пресс-служба губернатора.

- Проект не реализовывался в 2017, 2018 годах, но решение принято, и программа заработает. У Вологды есть все основания рассчитывать на поддержку партии и федерального бюджета. В 2019 году начнется проектирование. Как только будет получено положительное заключение, можно приступать к строительству, - подчеркнул Андрей Турчак.

По словам губернатора Вологодской области, участок под строительство современного бассейна уже определен, а пстроен он будет в 2020 году на территории общей площадью чуть больше 20 тысяч квадратных метров. Участок располагается возле Парка победы на перекрестке ул. Сергея Преминина и Осановского проезда в областной столице. В областном правительстве заверили, что там есть все условия для подключения к инженерным коммуникациям.