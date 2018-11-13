В Вологде запретили выход на тонкий лед водоемов

13.11.2018 [Общество]

В Вологде с 12 ноября запретили выход на лед водоемов. 25 предупреждающих аншлагов появятся на берегах рек Вологда, Содема, Шограш и на нескольких прудах – в Ковыринском парке, парке Ветеранов и Кремлевском саду, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы устанавливаем таблички и аншлаги в первую очередь в местах так называемого традиционного перехода, где вологжане привыкли пересекать реку. Это район Соборной горки, створ ул. Ленинградской, район улицы Луговой в мкр Прибрежный, район Октябрьского моста. Сейчас река только начала схватываться льдом, и выход на него будет запрещен, пока толщина устойчивого ледового покрова не достигнет 7-10 см. Эти минимальная норма, при которой лед, причем сформировавшийся при подходящих условиях, способен выдержать человека. Мы будем проводить занятия в школах и детских садах, а также призываем родителей внимательнее относиться к детям. В случае появления ребенка  в опасной близости от рек и прудов важно немедленно сообщать по тел. 112, спасатели выедут, примут меры», – рассказал главный специалист Центра гражданской защиты Вологды Леонид Никитинский.

Нарушителям запрета выхода на лед грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. В течение всего опасного периода ледостава спасатели будут проводить рейды в усиленном режиме совместно с сотрудниками УМВД и ГИМС. Когда лед окрепнет, запрет  будет снят, информация об этом будет размещена дополнительно. Но патрулировать реку в целях безопасности вологжан спасатели будут в течение всего зимнего периода.

Тэги: запрет, лед

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