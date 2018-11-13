"Вологда-Чеваката" выиграла один матч у "Спарты & K 2" и один проиграла

В четвертом туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1, "Вологда-Чеваката" принимала вторую команду "Спарты энд К". В первом матче вологжанки проигрывали после трех четвертей со счетом 51:56, однако в заключительной десятиминутке сумели вырвать победу - 72:66.



Дабл-дабл в этом матче сделали Екатерина Кузьменкова (18 очков, 11 подборов) и Анна Нужная (14 очков, 12 подборов).



А вот во втором матч "пчелкам" выиграть не удалось, он завершился со счетом 67:80 в пользу подмосковской команды.



