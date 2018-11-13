Правительство Вологодской области продало статуэтку «Подать руку» по цене, в десять раз ниже стартовой

13.11.2018 [Общество]
Правительство Вологодской области продало статуэтку «Подать руку» по цене, в десять раз ниже стартовой

Департаменту имущественных отношений Вологодской области спустя год удалось продать статуэтку «Подать руку» по цене, в 10 раз ниже стартовой. Если в сентябре 2017 года ее выставляли на торги за 10 800 рублей, то 12 ноября 2018 она была продана за 1 110 рублей Игорю Калабанову.

Похожая ситуация с серебряным панно «Фестиваль казачьей песни имени Семена Дежнева в Великом Устюге». Изначально оно продавалось за 5 600 рублей, а Николай Жирохов купил его за 800 рублей.

Серебряное панно «Ангел-хранитель», которое планировали продать за 1400 рублей, в итоге купили за 555 рублей. Победителем торгов стала Марина Ковалева.

Картина с изображением Шанхая, которую изначально хотели продать за 7 500 рублей, в итоге купил за 1502 рубля Всеволод Большаков.

Панно, статуэтки и картины – это подарки, полученные чиновниками правительства Вологодской области на протокольных встречах, в служебных командировках и на других мероприятиях.

- Подарки имеют эстетическую ценность. Может быть, найдутся все-таки желающие их приобрести, но, наверное, это не будет решающим вкладом в бюджет Вологодской области 2018 года, но процесс мы попытаемся запустить, у нас в запасе есть еще около 100 единиц таких подарков, - рассказал журналистам замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак в сентябре 2017 года.

Тэги: подарки, чиновники
Фото с сайта департамента имущественных отношений Вологодской области

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