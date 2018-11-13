В Грязовце трое мужчин спасли провалившегося под лед 8-летнего мальчика

13.11.2018 [Происшествия]

В Грязовце трое мужчин спасли провалившегося под лед 8-летнего мальчика. Инцидент произошел 11 ноября на пруду.

В тот вечер старший эксперт Межрайонного отдела МВД России «Грязовецкий» майор полиции Сергей Волков, подполковник полиции в отставке Сергей Каргин и местный житель Николай Романов ехали на автомобиле. В районе улицы Комсомольской они увидели подростка, который просил о помощи. Выяснилось, дети играли на водоеме и один из них провалился под лед.

Мужчины побежали к пруду. Над поверхностью воды была видна лишь часть куртки мальчика. Сергей Волков и Сергей Каргин бросились в воду, подплыли к ребенку и вытащили его на берег.

 «8-летний мальчик был без сознания. Сотрудник полиции и ветеран ОВД начали оказывать ему первую помощь. Когда пострадавший очнулся, его отвезли в ближайший пункт скорой медицинской помощи и передали в руки специалистов. Благодаря своевременным и самоотверженным действиям Сергея Волкова и Сергея Каргина жизнь ребенка была спасена», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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