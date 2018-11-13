«Магистраль» получит дополнительно 21 млн рублей за уборку снега в ноябре и декабре в Вологде

13.11.2018 [Общество]

Очередной аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Вологде снова выиграла «Магистраль». При этом речь идет о дополнительной уборке улиц от снега, которые фирма и так должна убирать по контракту до 2019 года.

Фирма была единственным участником аукциона, который прошел 19 октября. Контракт с «Магистралью» был заключен 29 октября. Начиная с этого дня и до 31 декабря 2018 года фирма должна будет 24 раза по заявкам заказчика убрать снег с улиц Вологды.

За эти работы «Магистраль» получит 21 387 518,72 рублей из городского бюджета.

Согласно контракту, речь идет об уборке «в зимний период  в соответствии с техническим заданием, в том числе включая  уборку проезжей части улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов, газонов,  вывоз мусора из урн, вывоз  снега (в том числе уборка, перекидка)  и т.д.». (ред. – полный список работ по контракту см. в галерее)

Напомним, прошлой зимой было очень много жалоб жителей на качество уборки снега, весной мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что он тоже недоволен работой «Магистрали» в этой сфере.

Напомним, с "Магистралью" у города уже был заключен контракт на уборку улиц Вологды с 1 октября 2016 по 30 сентября 2019 года. Его общая цена - 751 175 694 руб. Из них  за уборку снега в 2018 году «Магистрали» должны заплатить 82 876 635,05 рублей.

Отметим, что это уже второй дополнительный контракт с «Магистралью» на уборку снега в этом году. В начале 2018 года эта фирма выиграла контракт на дополнительную уборку снега на сумму 30 млн рублей. За эти деньги «Магистраль» должна была убрать улицы, которые и так уже убирает, еще 34 раза. Как ранее сказали в городской администрации, работ по основному контракту оказалось недостаточно.

Тэги: ООО Магистраль, снег

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