Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы областного УМЧС Андрея Бессмертного, закрыто

Вологодский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении подозреваемого в превышении полномочий экс-начальника областного УМЧС Андрея Бессмертного. Как сообщается на сайте суда, дело прекращено по амнистии.

Соответствующее решение было принято 1 ноября. Что послужило основанием для применения амнистии, не сообщается. Newsvo пока не удалось получить комментарий СУ СК РФ по Вологодской области по этому вопросу.

Дело, возбужденное в отношении Андрея Бессмертного, связано с внедрением в Вологодской области Комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения (КСБЖ), на которую были выделены сотни миллионов рублей, но она так и не заработала в срок.

- Расследование длилось почти два года, уголовное дело составляет 195 томов. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 части третьей – с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба. Он подписал акты выполненных работ и поставки оборудования, которые повлекли за собой ущерб на сумму 355 млн рублей, - рассказал в декабре 2017 года журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко.

Как ранее сообщал Newsvo, трехстороннее соглашение о внедрении КСБЖ было подписано между МЧС России, правительством области и МГТУ им. Баумана еще в 2011 году. Внедрение проводилось на территории региона в течение трех лет, однако система до сих пор не может работать полноценно. КСБЖ включает в себя 13 подсистем, которые осуществляют мониторинг космической, радиационной, химической, паводковой, лесопожарной обстановки, метеорологического состояния и контроля окружающей среды, видеомониторинга, информирования и оповещения населения, и другие сервисы.

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что система безопасности «как единый комплекс не может обеспечить выполнение целей и задач, установленных техническим заданием госконтракта, в полном объеме». То есть, по сути, система оказалась нерабочей.

В январе 2016 года, отвечая на вопрос журналистов, почему акт приемки системы подписали до устранения неполадок, Андрей Бессмертный ответил так:

- Было определенное давление, чтобы было подписано. И на меня, как на начальника главного управления. Поэтому мы получали гарантийные обязательства, чтобы были устранены недостатки.

В октябре 2016 года Андрей Бессмертный был уволен из МЧС.

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В силу п. 3 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии. По сути, это отказ от дальнейшего доказывания виновности. Прекращение уголовного дела в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующему основанию не влекут признание этого лица виновным или невиновным в совершении преступления. Вопрос о виновности остается открытым (постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1996 № 18-П).

Следует учитывать, что прекращение уголовного преследования по данному основанию не только не предоставляет подозреваемому, обвиняемому права на реабилитацию, но влечет иные последствия, отмечают эксперты сайта pravo.rg.ru

При прекращении производства по уголовному делу в связи с применением акта об амнистии у лиц, пострадавших в результате преступления, сохраняется право на защиту своих прав и законных интересов в порядке гражданского судопроизводства (Определение Конституционного Суда РФ от 19.04.2007 № 284-О-О).