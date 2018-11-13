Спортцентр в Кичменгском городке будет строить фирма, возводившая ФОК в Великом Устюге

13.11.2018 [Общество]

В Кичменгском городке в 2019 году планируют построить двухэтажный спортивный центр. Общая стоимость работ с учетом корректировки 168 млн рублей, эти деньги будут выделены из областного и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба губернатора.

Муниципальный контракт на строительство спортивного центра был заключен в ноябре с ООО «РусСпортСтрой» из Москвы, цена контракта - 153 млн рублей. Работы начались на днях, завершатся они, согласно контракту, - до 1 октября 2019 года.

«Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение получено и даже выбрана подрядная организация. Но оказывается, что при разработке ПСД не учтен ряд важных работ, такие как дороги и инженерные коммуникации. Придется корректировать документы параллельно с ведением строительных работ. Если необходимо увеличить финансирование, это нужно сделать. В Кичменгском Городке должен появиться современный спортивный центр», - отметил Олег Кувшинников.

В двухэтажном здании разместятся универсальный спортивный и тренажерные залы, а также зал аэробики. Для игры в баскетбол установят мобильные баскетбольные стойки. Трибуны для зрителей рассчитаны на 150 мест.

На районном градостроительном совете в августе был рассмотрен вопрос о выделении средств на ремонт наиболее разрушенных участков автодороги в Кичменгско-Городецком районе. Речь идет о 100 миллионах рублей, которые освоены в 2018 году, и дополнительных 100 миллионах рублей на 2019 год.

«Работы велись с июня по октябрь, и я вижу результат. Восстановлено асфальтобетонное покрытие, расчищены обочины для улучшения видимости автомобилистам. В следующем году будет отремонтировано еще 10 км. Если этих средств будет недостаточно, будем рассматривать вопрос об увеличении финансирования. Нам необходимо поддерживать наиболее проблемные участки в нормативном состоянии и в 2024 году передать региональный участок дороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас» в федеральную собственность», - убежден глава региона.

Напомним, в 2016 году фирма «РусСпортСтрой» выиграла аукцион на строительство ФОКа в Великом Устюге. Однако в том же году суд приостановил исполнение этого контракта, поскольку один из участников аукциона, вологодское ООО «ПрестижСтрой», с его итогом не согласился. В итоге ФОК торжественно открыли лишь в ноябре 2017 года, при этом в июне 2018 года СМИ узнали, что открытие было лишь номинальным, а ФОК все еще не работал. В правительстве это объяснили затянувшейся процедурой оформления документов.

Тэги: спорт
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

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