"Северсталь" одержала первую победу после перестановок в тренерском штабе

13.11.2018 [Спорт]

Накануне череповецкая "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ принимала владивостокский "Адмирал". За несколько часов до матча стало известно о перестановке в тренерском штабе клуба и на матч вместо Александра Гулявцева команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера выводил Павел Торгаев.

Счет ближе к концу первого периода открыли гости. Константин Глазачев выбросил шайбу из-за ворот "Северстали", та угодила в конёк вратаря Доминика Фурха и рикошетом отправилась в ворота. Еще одну шайбу в ворота соперника забросил Юрий Трубачев: менее чем за три с половиной минуты до конца основного времени матча он сравнял счёт.

Дополнительная пятиминутка победителя тоже не выявила. А в серии послематчевых буллитов, первой для череповчан в этом сезоне, победу "Северстали" принёс точный бросок Юрия Трубачева - 2:1.

«Во-первых, хочется поблагодарить команду за то, что продемонстрировали самоотдачу и веру в успех. Игра была очень боевая, командам нужны очки. Сейчас в лиге никто просто так уступать не будет, и мы готовились к этому матчу очень серьезно», — сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера "Северсталь" Павел Торгаев.

Впереди у "Северстали" выезд по маршруту Хельсинки-Сочи. 14 ноября череповчане сыграют против клуба "Йокерит", которому неделю назад на своей площадке уступили со счетом 0:4.

Тэги: хоккей

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