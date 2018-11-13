В поселке Лесково Вологодского района пройдет фестиваль шансона

13.11.2018 [Общество]

Фестиваль шансона пройдет 17 ноября в поселке Лесково Вологодского района. Победителей выберут в нескольких номинациях: «Гран-при шансона», «За лучший вокал», «Надежда шансона», «Патриотический шансон», «Дуэт шансона».

- Каждый исполнитель должен представить два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 8 минут. Не допускаются «блатные», «тюремные» песни с использованием ненормативной лексики. Исполнители могут выступать с концертмейстером, либо ансамблем (не более 5 человек) или использовать в качестве музыкального сопровождения минусовую фонограмму. Разрешается использовать хореографический ансамбль (группу) с привлечением режиссера, балетмейстера, хореографа, - сообщает группа районной газеты «Маяк».

Стартует фестиваль в 19 часов в Лесковском доме культуры. Заявки принимаются до 15 ноября. Подробная информация по телефонам: (8172)77-58-37 (Анна Иванова), 89657450180 (Никита Аносов).

Учредителями и организаторами фестиваля стали администрация сельского поселения, отдел культуры, спорта и молодежной политики Вологодского района, а также Культурно-досуговое объединение «Сосновское».

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