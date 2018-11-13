Жительница Вологодского района избила черенком от лопаты полицейских, которые пришли к ее сыну

В Вологодском районе 55-летняя женщина несколько раз ударила черенком от лопаты пришедших к ее сыну полицейских. Инцидент произошел в одной из деревень 23 октября.

Полицейские пришли к сыну вологжанки, который находится под административным надзором (как правило, такая мера применяется к лицам, недавно освободившимся из колонии). Хозяйка дома гостям оказалась не рада, схватила черенок от лопаты и нанесла им удары по спине одного из сотрудников и руке – другого.

- Тем самым, женщина причинила побои представителям власти в связи с исполнением последними своих служебных обязанностей, - отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ведется следствие.