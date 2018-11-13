В Тотьме открыли корпус-долгострой районной больницы

13.11.2018 [Общество]

В Тотьме открыли инфекционный корпус местной ЦРБ. Как ранее сообщал Newsvo, его строительство началось еще в 1990-е годы, однако из-за недостатка финансирования вскоре работы остановились.

Муниципальный контракт на завершение строительства был заключен в мае 2011 года с фирмой «Вологдаоблстройзаказчик». Однако в 2012 году стройка вновь осталась без финансирования.

В итоге спустя два с лишним десятилетия, в 2015 году, губернатором области было принято решение возобновить проект. Сначала корпус планировали сдать в 2016 году, потом – до конца 2017 года (летом 2017 года из резервного фонда области на расконсервацию здания и продолжение строительных работ было веделено 10 млн. рублей). Летом 2018 года появилась информация, что корпус будет достроен к 1 ноября 2018 года.

Всего на проведение работ направили более 90 млн рублей, 81 из которых выделил региональный бюджет. На эти средства законсервированное двухэтажное кирпичное здание было полностью отремонтировано: проложены новые инженерные сети и системы отопления, установлены энергосберегающие оконные и дверные блоки, фасад облицован современными отделочными материалами. В палатах и лаборатории установлено новое медицинское оборудование и специализированная мебель. Учреждение оснащено системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и тревожными кнопками, периметр обнесен металлическим забором. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья смонтирован пандус.

«С открытием нового корпуса мы создаем в Тотьме крупный межрайонный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями для оказания специализированной помощи жителям близлежащих районов. Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем в следующем году выделить средства на капитальный ремонт и закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для других учреждений здравоохранения Тотемского района. На эти цели в областном бюджете уже запланировано 12 миллионов рублей», - заверил Олег Кувшинников.

Тэги: здравоохранение
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

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