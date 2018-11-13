Сокольчанина, убившего приятеля стеклянной кружкой, приговорили к 7 годам колонии

Жителя Сокола, который ударом стеклянной кружки по голове убил собутыльника, приговорили к 7 годам колонии. Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел почти два года назад - 20 февраля 2017 года в одной из квартир районного центра. Тогда подозреваемый говорил, что это была самооборона.

- В ходе ссоры 37-летний мужчина несколько раз ударил ровесника стеклянной кружкой по голове. От причиненной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Изначально подсудимый утверждал, что ударил приятеля, защищаясь. Однако в ходе следствия его слова были опровергнуты.

В итоге суд признал сокольчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.