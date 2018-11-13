В правительстве Вологодской области закупят «Шкоды Рапид» вместо дорогих внедорожников

13.11.2018 [Политика]

В правительстве Вологодской области сообщили, что чиновники откажутся от дорогостоящих внедорожников в пользу бюджетных малолитражек. Региональное «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, сокращает дополнительные издержки, связанные с обслуживанием люксовых автомобилей.

По данным пресс-службы областного правительства, сейчас на балансе предприятия 88 единиц техники. В 2018 году с торгов было продано 10 легковых автомобилей и два пассажирских автобуса на сумму почти 5,2 млн. рублей.

«Вырученные средства направляются на обновление техники. При этом вместо дорогостоящих представительских внедорожников «Lexus LX 570» и «Toyota Land Cruiser», закупленных еще в предыдущие годы, приобретаются бюджетные малолитражки «Skoda Rapid», которые гораздо дешевле в эксплуатации. Унификация автопарка также позволит сэкономить значительные средства при закупке запасных частей и плановом техническом обслуживании автомобилей», - говорит начальник управления информационной политики правительства области Дарья Богданова.

Изначально планируемые к покупке два представительских седана «Hyundai Genesis» были заменены на «Toyota Camry» российской сборки. В ближайшее время должен быть объявлен тендер на поставку машин.

Отметим, что БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» 10 октября опубликовало аукцион с начальной ценой 353 140 рублей на поставку запчастей для двух автомобилей - Lexus LX-570 и Mersedes-Benz 223224В 2016 году ОНФ сообщал, что LEXUS LX-570 правительство области арендует у «Автотранспортного хозяйства», учредителем которого является.

Частичное обновление ждет и автопарки муниципальных образований. В ходе октябрьской сессии депутаты законодательного собрания Вологодской области утвердили поправки в региональный бюджет на 2018 и плановый период до 2020 года, которыми предполагается выделение 6,5 млн. рублей в качестве целевой субсидии 13 сельским поселениям региона на покупку отечественных легковых автомобилей. Специалисты департамента внутренней политики выделили 13 сельских поселений в девяти районах, наиболее остро нуждающихся в новых машинах. Они получат по 500 тысяч рублей, которые смогут использовать для приобретения автомобилей.

 

 

Тэги: правительство области, автомобили

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