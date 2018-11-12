Министр культуры РФ забыл, что рок-музыкант Егор Летов умер

12.11.2018 [Общество]

Министр культуры РФ Владимир Мединский попал в курьезную ситуацию во время визита в театр «Галерка» в Омске. Он заявил, что аэропорты нельзя называть именами ныне живущих людей, забыв, что рок-музыкант Егор Летов умер 10 лет назад.

Напомним, акция «Великие имена России», предлагающая присвоить имена знаменитых соотечественников 45 аэропортам, началась в октябре. В частности, инициативная группа в соцсети ВКонтакте призывает назвать аэропорт Омск-Центральный в честь Егора Летова

Как пишет портал "Омск-Информ", сегодня журналисты захотели узнать мнение министра по поводу этого предложения:

– При жизни называть аэропорт не стоит, – сказал министр.

– Он умер, – поправили чиновника журналисты.

– Я знаю... Это решение должно быть не раскалывающим, а объединяющим. У нас есть еще несколько таких предложений – назвать именами лидеров поп-групп и музыкантов... В любом случае решать людям, – выпутался из ситуации чиновник.

 

Тэги: чиновники, курьезы

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