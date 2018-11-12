Министр культуры РФ забыл, что рок-музыкант Егор Летов умер

Министр культуры РФ Владимир Мединский попал в курьезную ситуацию во время визита в театр «Галерка» в Омске. Он заявил, что аэропорты нельзя называть именами ныне живущих людей, забыв, что рок-музыкант Егор Летов умер 10 лет назад.

Напомним, акция «Великие имена России», предлагающая присвоить имена знаменитых соотечественников 45 аэропортам, началась в октябре. В частности, инициативная группа в соцсети ВКонтакте призывает назвать аэропорт Омск-Центральный в честь Егора Летова

Как пишет портал "Омск-Информ", сегодня журналисты захотели узнать мнение министра по поводу этого предложения: