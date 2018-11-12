Депутатам и сенаторам в России разрешили отказаться от доплат к пенсии

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, согласно которым предлагается предоставить депутатам и сенаторам право добровольного отказа от ежемесячной доплаты к пенсии. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно вносимым изменениям, «гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти».

«Предлагается установить отказ безусловным и не подлежащим отзыву», — следует из документа.

Ранее в Госдуме сообщали, что средняя пенсия депутатов составляет 46,6 тысяч рублей при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет и 63,6 тыс. рублей, если депутат исполнял обязанности 10 лет и более.

Пенсионное обеспечение депутатов и сенаторов сейчас регулируется законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы». Согласно закону, проработавшие не менее пяти лет депутаты имеют право на доплату к пенсии: при стаже от 5 до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата, при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения депутата.

Напомним, ранее РБК опросил депутатов пенсионного возраста, согласятся ли они отказаться от доплат к пенсии. На сокращение доходов согласились всего шесть из них.