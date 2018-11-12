Школу в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района открыли в ноябре вместо сентября

В поселке Косково Кичменгско-Городецкого района сегодня открыли новую школу. Ее строительство планировали завершить к 1 сентября, однако сроки снова были сорваны.

О том, что рабочие отстают от графика на месяц, в мае этого года говорил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Антон Кольцов.

- Работы идут недостаточными темпами и на сегодняшний день отстают примерно на месяц. Темпы совершенно точно надо наращивать: 20 рабочих для ежедневной стройки явно недостаточно. (…) Мы будем делать все для того, чтобы дети пошли в эту школу 1 сентября, - прокомментировал Антон Кольцов.

Однако открыть школу в этот срок не успели.

- Строительство школы практически завершено - окончены отделочные работы. По словам первого заместителя руководителя администрации Кичменгско-Городецкого района Ольги Вениаминовны Китаевой, 98% всей работы на объекте уже выполнено. На данный момент завозится недостающее оборудование, строители заканчивают сборку мебели, - сообщалось 20 сентября на сайте губернатора Вологодской области.

Двухэтажное здание школы в Косково построено по каркасной технологии. В нtv будут учиться 150 ребят из села Косково и еще из восьми ближайших населенных пунктов. В школе обустроена физкультурно-спортивная зона с круговой беговой дорожкой, двумя игровыми площадками для волейбола. Есть зона отдыха, куда входят две площадки для подвижных игр учащихся, и учебно-опытная зона с географической площадкой и опытными участками.

- Школа цифровая, оснащена компьютерными классами, современными мультимедийными досками, есть отличный спортзал, один из самых лучших в районе пищеблоков, - подчеркнул на открытии школы губернатор Олег Кувшинников.

Напомним, строительство новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района должны были завершить 31 мая 2016 года, но оно было заморожено, по информации областного правительства, из-за проблем с документацией. Потом на стройке появился стенд, где сроком окончания работ была обозначена дата 31 июля 2017 года. Работы возобновились в июне 2017 года, подрядчик обещал, что до конца 2017 года школа будет построена. Однако потом срок сдачи объекта вновь перенесли на июль 2018 года. Генподрядчик – ООО «СтройГруппРегион», субподрядчик - «Стройинвестгрупп».

Стоимость Косковской общеобразовательной школы - 158 миллионов рублей. 68 миллионов было выделено регионом в 2017 году, остальное предусмотрено в бюджете на 2018 год.