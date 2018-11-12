В Кичменгско-Городецком районе из-за неисправного печного отопления погибли двое мужчин

12.11.2018 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе из-за неисправного печного отопления погибли двое мужчин. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 ноября в деревне Кобыльск.

Сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме №2 на улице Дорожной поступило в 00:10. Пожарные приехали на место в 00:40 - ближайшая пожарная часть расположена в 30 километрах от села. Ликвидировать пожар удалось спустя полтора часа. В результате пожара сгорела крыша, по всей площади повреждены стены.

- Предположительная причина пожара - неисправность печного отопления. Вчера при разборов завалов были обнаружены тела двух погибших. Один, предположительно, хозяин дома. Личность второго устанавливает полиция,- рассказали в пресс-службе областного УМЧС по Вологодской области.

Еще один мужчина погиб во время пожара вечером 11 ноября в деревне Марфино Вологодского района. Около 19 часов там загорелась трехкомнатная квартира жилого трехквартирного кирпичного дома №18 на улице Шоссейная. В результате пожара на 1/2 площади дома уничтожена кровля, обрушилось перекрытие над квартирой, в которой произошло возгорание, огнем повреждена внутренняя отделка квартиры и чердачное перекрытие. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

Во время разборки завалов обнаружено тело 83-летнего хозяина квартиры.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

Еще один пожар произошел сегодня ночью в Шекснинском районе. В 3:54 там загорелся одноэтажный рубленый дачный дом в деревне Митькино, принадлежащий 48-летней женщине.

- В результате пожара сгорела крыша, повреждена внутренняя и наружная отделка дома. При разборе завалов обнаружен труп, предположительно, хозяйки дома, - рассказали в пресс-службе областного УМЧС по Вологодской области.

По данным УМЧС, дом был застрахован. Предварительный ущерб от пожара оценили в 1 миллион рублей.

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