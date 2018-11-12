В Череповце водителя КамАЗа, насмерть сбившего женщину на «зебре», приговорили к двум годам колонии

12.11.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор водителю КамАЗа, насмерть сбившему на «зебре» 41-летнюю женщину. Как ранее сообщал Newsvo, ДТП произошло 8 августа на 13 километре Северной автодороги.

В тот день мужчина ехал на своем грузовике в направлении трассы  Вологда-Новая Ладога. В это же время впереди него по правой полосе двигался автомобиль «Рено», а слева в попутном направлении – автомобиль «Шкода». Отвлекшись на несколько секунд, водитель не заметил, что движущиеся впереди него транспортные средства притормозили, поскольку впереди был расположен нерегулируемый пешеходный переход, по которому шли люди.

-  Не успев вовремя среагировать и снизить скорость движения, водитель «КамАЗа» решил проехать между остановившимися автомобилями, в результате чего выехал на пешеходный переход и допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть, - сообщает сайт Вологодского областного суда.

От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.

На суде водитель полностью признал свою вину. Суд учел, что мужчина частично возместил причиненный родственникам погибшей моральный  вред, наличие у него двоих малолетних детей, а также положительные характеристики с места жительства и работы.

- Вместе с тем, не был оставлен без внимания и тот факт, что ранее мужчина многократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения и склонен к совершению различного рода противоправных действий, а, кроме того, совершил преступление, повлекшее необратимые последствия в виде смерти молодой женщины, - говорится в сообщении на сайте суда.

В итоге мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен водительских прав сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

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