В Устюженском районе водитель грузовика получил травму головы из-за взрыва пневмоподвески

12.11.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе сотрудники ГИБДД оказали первую помощь водителю, который во время ремонта грузовика получил травму головы. Инцидент произошел 7 ноября на 223 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

- Во время несения службы на 223 км автодороги Вологда-Новая Ладога в Устюженском районе лейтенант полиции Анна Нагибина и капитан полиции Дмитрий Богодаев услышали громкий хлопок. Звук донесся со стороны стоящего на обочине грузового автомобиля МАН с полуприцепом, который ремонтировали двое мужчин. Полицейские незамедлительно подбежали к грузовику и увидели лежащего под ним на земле травмированного мужчину, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Со слов второго мужчины, который находился на месте происшествия, произошел взрыв пневматического элемента подвески полуприцепа. Пока инспектор ДПС Анна Нагибина вызывала бригаду «скорой помощи», инспектор ДПС Дмитрий Богодаев и второй водитель вместе извлекли из-под машины пострадавшего. Анна Нагибина наложила пострадавшему повязку на голову, чтобы остановить кровотечение. Мужчина не мог понять, что с ним произошло, поскольку из-за травмы не ориентировался в обстановке.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего, который оказался жителем Белозерска, открытую черепно-мозговую травму и доставили его в Устюженскую ЦРБ. На данный момент пострадавший находится на стационарном лечении в районной больнице, его жизни ничего не угрожает.

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