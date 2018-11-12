12 вологжан перевели по 20 тысяч рублей мошеннику, представлявшемуся их дальним родственником

Вологжане продолжают верить мошенникам, организующим банальные схемы обмана. Сегодня вологодске УМВД сообщило о мужчине, которому жители отдали десятки тысяч рублей, даже не удостоверившись в правдивости его слов, а также об интернет-мошенниках, которым жертвы без проблем сообщали в соцсети реквизиты своих банковских карт.

Заявления о мошенничестве поступили в полицию Вологды с сентября по настоящее время.

В первом случае, со слов потерпевших, им звонил неизвестный мужчина и представлялся дальним родственником. Во время беседы мужчина напрашивался к ним в гости. Спустя некоторое время неизвестный снова звонил вологжанам и сообщал, что попал в ДТП. При этом он говорил, что сотрудники ДПС требуют от него 20 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.

- Напуганные граждане переводили деньги, но вскоре узнали, что их обманули. В настоящее время установлено 12 фактов мошенничества, совершенных по аналогичной схеме, - сообщает областное УМВД.

Чем были напуганы люди и почему они отдавали деньги незнакомому человеку, не понятно. Примечательно, что всем обманутым показалось нормальным, что сотрудники ДПС требуют от участника ДТП 20 тысяч рублей.

Кроме того, нескольких вологжан обманули в соцсети. В этом случае мошенникам тоже не пришлось прикладывать никаких особых усилий.

- В одной из популярных социальных сетей всем приходило сообщение от своих знакомых. В сообщении мошенники просили реквизиты банковской карты граждан, чтобы вывести деньги с «электронного кошелька». В дальнейшем с карты всех потерпевших была списана вся сумма, которая находилась на банковских картах, - сообщает областное УМВД.

Уже выявлено девять фактов подобного вида мошенничества.

Как убедиться, что вас не обманывают: рекомендации областного УМВД

- Для того, чтобы не допустить совершения мошеннических действий, необходимо перед переводом денежных средств позвонить на абонентский номер собеседника и уточнить факт необходимости займа. Если абонент не доступен, можно спросить у собеседника о вещах, которые могут быть известны только узкому кругу лиц (как поживает родственник, когда День рождения и т.п.), что позволит сразу отсечь мошенника и не допустить перевод денежных средств.

Также, для усложнения процедуры взлома учетных записей социальных сетей необходимо использовать сложные пароли, состоящие из набора букв, цифр, специальных символов (не менее 8, не имеющие какого-либо смысла). При возможности включить двухфакторную аутентификацию, привязать к учетной записи абонентский номер, электронный почтовый ящик. На практике это обычно выглядит так: первый рубеж защиты - это логин и пароль, второй - специальный код, приходящий по SMS или электронной почте. То есть, чтобы получить доступ к учетной записи, необходимо дважды подтвердить тот факт, что вы - это вы, причем при помощи двух «ключей», одним из которых вы владеете, а другой держите в памяти.