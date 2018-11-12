В Череповце судят женщину, которая бросила на пол своего годовалого сына

12.11.2018 [Происшествия]

В Череповце будут судить женщину, которая бросила на пол своего годовалого сына.

- 30 марта 2018 года подсудимая, из-за поведения сына, решила нанести ему телесные повреждения и умышленно бросила ребенка на пол. В результате падения мальчик получил тупую травму головы, в том числе ушиб головного мозга в тяжелой степени с гематомой и перелом левой теменной кости, - говорится в обвинительном заключении.

Как сообщается на сайте Вологодского областного суда, указанные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В настоящее время женщине предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ.

Судебное заседание проходит сегодня в Череповецком городском суде.

Тэги: жестокость, родители

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