«Вологдаэнерго» в 2019 году готово потратить 20,8 млн рублей на плакаты и знаки безопасности

«Вологдаэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», планирует в 2019 году закупить несколько тысяч плакатов, табличек, знаков безопасности и другой полиграфической продукции. Извещение о соответствующем конкурсе по поиску подрядчика опубликовано на сайте центра электронных торгов. Начальная цена аукциона - 20,8 млн рублей.

В техническом задании к закупке говорится, что победитель конкурса должен будет поставить с января по декабрь 2019 года около 65 тысяч плакатов и знаков. Среди них – «Не влезай убъет!» на пластике в количестве 16 тысяч штук, 1022 пластиковых знака «Осторожно, электрическое напряжение» и более 3 тысяч наклеек с такой же надписью. Кроме того, планируется закупить около 300 плакатов на пластике «Осторожно, электрическое напряжение». «Вологдаэнерго» также планирует закупить знаки «Заземлено», «Влезать здесь», «Работать здесь», «Молния», «Не включать! Работают люди», «Место для курения» и «Запрещается курить» и другие (ред. - примеры знаков из аукционной документации см. в галерее).

В документации указано, в какие именно периоды 2019 года нужно будет поставить знаки в Вологду (Пречистенская наб., д. 68 и ул. Гиляровского, 61), Череповец (Кирилловское шоссе,86), поселок Текстильщики Тотемского района (у. Энергетиков д. 14), Великий Устюг (ул. Гледенская, д. 79), Кириллов (ул.Белозерская, 31).

Заявки принимаются до 21 ноября, победителя конкурса объявят 19 декабря.