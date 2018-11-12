Александр Гулявцев покидает пост главного тренера «Северстали»

12.11.2018 [Спорт]

Александр Гулявцев покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Северсталь».

- Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности, - говорится в сообщении официальной группы клуба ВКонтакте.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Викторович Торгаев.

Напомним, Александр Гулявцев стал главным тренером команды в апреле 2016 годаВ сезонах 2004/05, 2005/06 и 2006/07 он сам был игроком "Северстали".

На прошлой неделе сообщалось, что Алексей Кознев покинул пост директора хоккейного клуба.

Сейчас клуб занимает предпоследнее место в Западной конференции с 17 очками в 25 матчах.

Тэги: хоккей

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