Александр Гулявцев покидает пост главного тренера «Северстали»

Александр Гулявцев покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Северсталь».

- Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности, - говорится в сообщении официальной группы клуба ВКонтакте.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Викторович Торгаев.

Напомним, Александр Гулявцев стал главным тренером команды в апреле 2016 года. В сезонах 2004/05, 2005/06 и 2006/07 он сам был игроком "Северстали".

На прошлой неделе сообщалось, что Алексей Кознев покинул пост директора хоккейного клуба.

Сейчас клуб занимает предпоследнее место в Западной конференции с 17 очками в 25 матчах.