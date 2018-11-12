В Череповце во время драки после поминок убили 42-летнего мужчину

12.11.2018 [Происшествия]

42-летний мужчина скончался после драки в Череповце. Он и его приятель возвращались с поминок знакомого и поссорились. Инцидент произошел ночь на 8 ноября возле дома №62 на Советском проспекте.

- По версии следствия, между двумя мужчинами, находившимися после поминок в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе нее 43-летний подозреваемый ударил по лицу потерпевшего, который упал и ударился головой об асфальт. От причиненной травмы 42-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.

Тэги: поминки, драка

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