Футбольный клуб "Череповец" завоевал бронзу финального турнира Кубка России

12.11.2018 [Спорт]
Футбольный клуб "Череповец" завоевал бронзу финального турнира Кубка России

Футбольный клуб "Череповец" стал бронзовым призером финального турнира Кубка России среди любительских команд 3 лиги.

Соревнования проходили в Сочи с 5 по 11 ноября. Помимо обладателя Кубка МФФ "Золотое кольцо" футбольного клуба "Череповец", в них участвовали победитель третьего дивизиона Московской области столичный "Олимп", обладатель "Кубка Урала" "Металлург" из Магнитогорска, "Атом" из Нововоронежа, красноярский "Рассвет" и "Ростов 2018".

Череповчане начали с трех ничьих: 2:2 с "Атомом", 1:1 "Ростовом 2018", 3:3 с "Олимпом". Команду "Металлург" череповчане обыграли со счетом 3:0. В итоге ФК "Череповец" занял третье место в турнирной таблице с 6 очками. Чтобы рассчитывать на медали в заключительном туре, команде нужно было обыгрывать красноярский "Рассвет". Череповчанам это удалось, завершив игру со счетом 4:3 и впервые став обладателем бронзовой награды турнира.

Добавим, что победу одержал московский "Олимп".
 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club

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