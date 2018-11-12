Жительницу Кадникова, из ревности оттаскавшую подругу за волосы, осудили условно

12.11.2018 [Происшествия]

29-летнюю жительницу Кадникова осудили условно за нападение на подругу. Инцидент произошел в одной из квартир города в ночь на 25 апреля 2018 года.

В тот вечер женщины распивали спиртное, и обвиняемая приревновала подругу к своему сожителю. В ходе ссоры она схватила знакомую за волосы и вытащила ее в подъезд.

- Там обвиняемая повалила потерпевшую на пол и нанесла по ее телу неоднократные удары руками и ногами. Своими действиями женщина причинила травмы шеи, груди и лица, повлекшие тяжкий вред здоровью 30-летней подруге, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В течение этого времени подсудимая обязана не менять места жительства без уведомления уполномоченного органа, раз в месяц являться на регистрацию, не совершать административных правонарушений, а также пройти обследование у врача нарколога.

Тэги: ревность

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