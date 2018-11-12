Прокуратура обязала чиновников Чагоды отремонтировать муниципальное жилье, в котором обрушился потолок

12.11.2018 [Общество]

В Чагоде прокуратура обязала местных чиновников провести капремонт дома, находящегося в муниципальной собственности. С апреля 2017 года там жила женщина, которой предоставили квартиру в рамках договора социального найма. В феврале этого года жилые помещения на Первомайской, 13 районного центра признали подлежащими капитальному ремонту, однако проводить его власти не спешили

- На момент проверки в июне 2018 года капитальный ремонт проведен не был, жилое помещение находилось в недопустимом состоянии и не позволяло обеспечить безопасность жизни и здоровья проживающих в нем граждан, поскольку частично провалились полы и обрушилась часть потолка, печь находилась в нерабочем состоянии, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес врио главы администрации поселка Чагода было внесено представление, по результатам рассмотрения которого конкретных мер к устранению нарушений закона принято не было. В связи с этим прокурор обратился в Бабаевский районный суд с иском, в котором требовал обязать администрацию поселка провести капитальный ремонт жилого помещения.

- Решением Бабаевского районного суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, в настоящее время ремонт жилого помещения проведен, - сообщает прокуратура.

Тэги: капремонт, жилье, нарушение

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