40-летнему жителю Междуреченского района пришлось жениться на забеременевшей от него школьнице

В Междуреченском районе 40-летний мужчина предстанет перед судом за секс с 15-летней девочкой, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

- По версии следствия, в одном из сел Междуреченского района обвиняемый познакомился с 15-летней школьницей и стал с ней встречаться. В августе 2018 года по месту своего жительства мужчина вступил в половую связь со знакомой, несмотря на ее возраст, - говорится в сообщении.

Следователи пришли к выводу, что мужчина нарушил нормальное нравственное и физическое развитие девушки, которая забеременела.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). В данный момент его расследование завершено, материалы переданы в суд.

Во время следствия обвиняемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, женился на потерпевшей, что, согласно примечанию к указанной статье УК, является основанием для освобождения от наказания.