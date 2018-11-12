В Вытегорском районе лесоруба насмерть придавило спиленным деревом

В Вытегорском районе 44-летний мужчина погиб в лесу: его придавило спиленным деревом. Трагедия произошла на лесной делянке Андомского сельского участкового лесничества 8 ноября. Там проводилась заготовка древесины, организованная местным индивидуальным предпринимателем.

- Во время данных работ спиленное дерево упало на 44-летнего вальщика леса. От полученных телесных повреждений работник скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, у предпринимателя изъята необходимая для анализа документация.

Об инциденте сообщили в Государственную инспекцию труда в Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.