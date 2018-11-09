В Вологде из-за ремонта ливневки ограничат движение по улице Предтеченской

В Вологде с 12 ноября начнутся работы по реконструкции ливневой канализации на улице Предтеченской – от улицы Герцена до улицы Козленской. Всего будет уложено 200 метров новых труб диаметром 300 мм.

Утром в понедельник рабочие перекроют первый участок на перекресте Козленской и Предтеченской. Будут сделаны пропилы в асфальте ровно по размеру монтируемой трубы, чтобы минимизировать ущерб дорожному полотну. Коммунальщики установят новую трубу и колодцы с дождеприемниками, которые позволят во время обильных осадков и таяния снега избежать подтоплений. Работы выполнит подрядная организация ООО «Веста», выигравшая конкурс. Средства на ремонт, более 7 млн рублей, выделило МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

- На время работ, начиная с 12 ноября, движение по улице Предтеченской будет ограничиваться на небольших участках одной полосы. Планируется поэтапно, по мере продвижения работ перекрывать отрезки длиной не более 15 метров. Ремонт будет осуществляться в дневное время суток. В ночное время ремонтируемые участки будут закрываться в целях обеспечения безопасности вологжан, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы на отрезке улицы Предтеченской планируется завершить до середины декабря. Далее реконструкция ливневой канализации, монтаж труб и колодцев пройдут в пределах перекрестка улиц Предтеченская и Козленская. Ремонт этого участка продлится до конца декабря.