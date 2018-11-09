Жителя Великоустюгского района оштрафовали на тысячу рублей за то, что его собака загрызла чужих гусей

09.11.2018 [Происшествия]

В Великоустюгском районе жителя дервени Сывороткино оштрафовали на тысячу рублей за то, что его собака загрызла четырех соседских гусей. Соответствующее решение было принято на заседании заседании административной комиссии района 7 ноября. Выяснилось, что собака находилась без присмотра и забрела на чужой приусадебный участок. 

В Орловском сельском поселении жительницу деревни Чернево оштрафовали на 300 рублей за нарушение правил содержания собак: две принадлежащие сельчанке собаки выгуливались без присмотра и лаяли на прохожих. Кроме того, женщину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выпаса сельскохозяйственных животных на территории поселения: козы женщины были на свободном выпасе.

Еще три решения комиссии касались нарушения тишины в ночное время жителями района.

- Двоим жителям Красавино комиссия назначила штрафы в размере 700 рублей каждому за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Указанные граждане, находясь в своих квартирах в компании друзей, употребляли алкогольные напитки, громко разговаривали, кричали, стучали, мешали отдыху соседей. В результате соседи вызвали сотрудников полиции. Привлечен к административной ответственности в виде штрафа 500 рублей житель города Великий Устюг, который 05 октября 2018 года после 23.00 часов находясь в своей квартире с гостями, громко разговаривал, шумел, топал, - сообщает сайт Великоустюгского района.

Тэги: штрафы, домашние животные

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