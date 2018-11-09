Жителя Великоустюгского района оштрафовали на тысячу рублей за то, что его собака загрызла чужих гусей

В Великоустюгском районе жителя дервени Сывороткино оштрафовали на тысячу рублей за то, что его собака загрызла четырех соседских гусей. Соответствующее решение было принято на заседании заседании административной комиссии района 7 ноября. Выяснилось, что собака находилась без присмотра и забрела на чужой приусадебный участок.

В Орловском сельском поселении жительницу деревни Чернево оштрафовали на 300 рублей за нарушение правил содержания собак: две принадлежащие сельчанке собаки выгуливались без присмотра и лаяли на прохожих. Кроме того, женщину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выпаса сельскохозяйственных животных на территории поселения: козы женщины были на свободном выпасе.

Еще три решения комиссии касались нарушения тишины в ночное время жителями района.