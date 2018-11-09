Центр выявления и поддержки одаренных детей откроют в Вологде

В Вологде в 2019 году планируют открыть Центр выявления и поддержки одаренных детей. Он будет работать на базе Вологодского многопрофильного лицея, на его площадках ежегодно не менее 900 детей будут охвачены специализированными профильными сменами.

Реализация проекта стала возможна благодаря федеральному финансированию. Министерством просвещения Вологодская область признана победителем по шести отборам четырех федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего».

«По количеству отобранных заявок Вологодская область наряду с Республикой Коми и Новгородской областью вошла в тройку регионов-лидеров на Северо-Западе. Объем планируемых к привлечению средств превысит 800 миллионов рублей, - отметил губернатор Олег Кувшинников. – Наша главная цель – выход системы образования региона на качественно новый уровень. Участие в национальном проекте позволит нам не только создать новые места и увеличить охват детей и молодежи дополнительным образованием, но и оказывать серьезную поддержку талантливой молодежи».

Кроме того, в следующем году во всех 14 коррекционных школах Вологодской области будут оснащены кабинеты по предмету «Технология» и созданы условия для реализации дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На площадках шести пилотных образовательных организаций Вологды, Череповца, Кичменгского Городка и Сямжи, как сообщает пресс-служба губернатора, будет апробирована "целевая модель цифровой образовательной среды". Будет создано три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационный центр региональной системы образования. Кроме того, на базе Вологодского государственного университета появится Центр развития современных компетенций детей.

