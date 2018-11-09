В Вологде алиментщику, уклонявшемуся от обязательных работ, назначили 10 суток ареста

09.11.2018 [Общество]

В Вологде должник по алиментам уклонялся от обязательных работ и в итоге попал под арест, сообщает пресс-служба областного УФССП.

Мужчина не выплатил на содержание своего 11-летнего сына более 900 тысяч рублей. Ликвидировать задолженность он не спешил, поэтому вологжанину назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Однако на их выполнение мужчина не явился, и в итоге на него составили протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Рассмотрев материалы, суд назначил алиментщику наказание в виде 10 суток ареста.

Тэги: алиментщики, долги, арест

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