В Вологде алиментщику, уклонявшемуся от обязательных работ, назначили 10 суток ареста

В Вологде должник по алиментам уклонялся от обязательных работ и в итоге попал под арест, сообщает пресс-служба областного УФССП.

Мужчина не выплатил на содержание своего 11-летнего сына более 900 тысяч рублей. Ликвидировать задолженность он не спешил, поэтому вологжанину назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Однако на их выполнение мужчина не явился, и в итоге на него составили протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Рассмотрев материалы, суд назначил алиментщику наказание в виде 10 суток ареста.