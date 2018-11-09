В Вожеге открыли памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов

09.11.2018 [Общество]
В Вожеге открыли памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов

Памятный знак, посвященный участникам боевых действий и локальных конфликтов, открыли в Вожеге. Он представляет собой металлический макет земного шара.

Инициатором установки памятника выступила районная Ассоциация ветеранов боевых действий отделов внутренних дел и внутренних войск России.

По данным сайта областного правительства, монумент был построен на внебюджетные средства. Со стройматериалами ветеранам помог вожегодский предприниматель Олег Иванов. Всестороннюю поддержку в реализации проекта оказало руководство Вологодского отделения Северной железной дороги. Свои средства вложили и ветераны боевых действий. Проект монументального сооружения составил уроженец Вожегодского района Александр Швецов, ныне занимающий пост председателя комитета градостроительства Вологодской области и главного архитектора региона.

Тэги: памятник
Фото с сайта правительства области

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