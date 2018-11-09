В Череповце "Опель" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину: пострадавший в коме

09.11.2018 [Происшествия]

В Череповце водитель "Опель Астра" сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе: пострадавший в коме.

ДТП произошло накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Победы. В 20:55 возле дома №162 на проспекте Победы 56-летний мужчина, управляя иномаркой, совершил наезд на 51-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП  пешеход с  ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, в состоянии комы госпитализирован в больницу. Водитель пояснил, что пешехода не увидел.

Спустя 15 минут, в 21:10, возле дома №№136 на проспекте Победы, также на нерегулируемом пешеходном переходе, произошло еще одно ДТП. 48-летний мужчина, управляя автомобилем марки "Рено Логан", совершил наезд на двух пешеходов: 37-летнюю женщину и ее 17-летнюю дочь. Пешеходы переходили проезжую часть по "зебре" с четной стороны на нечетную. В результате ДТП  женщину с закрытой травмой таза госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2, девушка-подросток получила ушибы головы и правой голени, ссадины носа и тела. Ей было рекомендовано амбулаторное лечение.

В отделе пропаганды ГИБДД Череповца, подчеркнули, что согласно ПДД, водитель, приближающийся на авто к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Тэги: ДТП, сбили на зебре

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