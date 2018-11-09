В Вологде задержали мать избитых в семье двух маленьких мальчиков

09.11.2018 [Происшествия]

В Вологде задержали 25-летнюю женщину, сожитель которой избил ее семимесячного и двухлетнего ребенка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним (ст. 156 УК РФ).

- По версии следователей СКР, женщина знала о травмах 7-месячного сына, но не сообщила незамедлительно о них в правоохранительные органы, более того, не обратилась своевременно к врачам за медицинской помощью малолетнему ребенку. Лишь позднее, благодаря инициативе медицинских работников, заметивших у малыша следы побоев, мальчик был обследован и госпитализирован, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, вечером 7 ноября в областную детскую больницу обратилась мать двухлетнего ребенка, у которого врачи диагностировали травму бедренной кости. При госпитализации мальчика в стационар специалисты решили обследовать и второго ребенка, которого женщина принесла с собой. У семимесячного малыша была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер.

Поскольку характер повреждений свидетельствовал о насильственном нанесении травм, по месту проживания семьи немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что все переломы детям нанес ранее судимый 23-летний сожитель матери обоих мальчиков, который был задержан. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

Кроме того, как выяснилось, руководство органов опеки города Вологды ранее получало сообщения о неблагополучной семье, и трагедии можно было бы избежать. По факту допущенной халатности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, в рамках которого следователи тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, включая действия или бездействие должностных лиц всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних.

- В настоящее время следователями решается вопрос об избрании в отношении задержанных мужчины и женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводится весь комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения детьми травм. Исходя из всех установленных обстоятельств будет дана принципиальная юридическая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: дети, жестокость, родители

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