Курсы каллиграфии откроются 17 ноября в Доме купца Самарина в Вологде

09.11.2018 [Общество]

Курсы каллиграфии заработают в Доме купца Самарина в Вологде, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. Занятия ориентированы на школьников 3-4 классов. 

- Курс включает в себя 8 занятий, которые будут проходить раз в неделю. Уроки каллиграфии – это возможность не только научиться писать красиво. Во время занятий дети будут развивать память и внимание, любовь к ручному письму и уверенность в себе. Кроме того, каллиграфическое написание требует усидчивости и прямой осанки, в чём школьники также будут тренироваться, - говорится в сообщении музея.

Организационное собрание состоится 10 ноября в 16:45 по адресу Советский пр-т, 16 а. Первый урок каллиграфии пройдёт 17 ноября в 15:30.

Записаться на занятия, а также узнать подробности можно по телефону: 8 (8172) 72-43-11. Стоимость курса – 1600 рублей. Количество мест ограничено.

Тэги: курсы, школьники

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