Cеминары и курсы для пчеловодов будут проводить в Вологодской молочно-хозяйственной академии

09.11.2018 [Общество]

Семинары и курсы для пчеловодов будут проводить в Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии. Об этом договорились представителей Ассоциации пчеловодов Вологодской области и вуза.

Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации будут предложены зоотехникам сельхозпредприятий, фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, преподавателям аграрных образовательных учреждений и всем, кто желает получить первичные или новые знания в области пчеловодства.

Кроме того, планируется организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов.

- В декабре 2018 года в Вологодской ГМХА состоится семинар на тему «Применение продуктов пчеловодства», а уже в 2019 году планируется разработка и реализация дополнительных образовательных программ обучения. Одни из самых интересных программ – «Организация промышленной пасеки», «Инновационное пчеловодство» («Улей 21 века»), где будут рассмотрены возможности применения цифровых технологий в пчеловодстве, - сообщает пресс-служба Вологодской ГМХА.

Для проведения лекций и лабораторно-практических работ будут приглашены специалисты, имеющие профильное образование и практики Северного пчеловодства, имеющие большой стаж пчеловодческой деятельности.

Обучаться можно будет не только непосредственно в вузе, но и с помощью онлайн трансляции, которая будет организована.

Информацию о начале и продолжительности обучения, стоимости, документах, которые будут выданы при успешном освоении программ, а также о порядке зачисления в группы, можно уточнить по телефонам в Вологде: 52-53-09, 8 (900)503-09-53.

Тэги: образование, пчеловодство, ВГМХА

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