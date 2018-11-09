В Вологде подросток вместе с приятелем угнал ВАЗ и съехал в кювет

В Вологде двое молодых людей угнали ВАЗ, съехали на нем в кювет и бросили машину, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сообщение об угоне поступило в дежурную часть от владельца автомобиля. Мужчина рассказал, что от дома, расположенного на Локомотивном переулке, угнали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2106. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, ориентировка на легковой автомобиль была передана всем дежурившим нарядам полиции.

- В ходе дальнейшей работы сотрудники патрульно-постовой службы около двух часов ночи обнаружили автомобиль, схожий с разыскиваемым, в районе улицы Солодунова в кювете. Осматривая транспортное средство, полицейские заметили, что у машины было разбито стекло правой передней двери. Также стражи правопорядка увидели, что замок зажигания имеет повреждения, а провода, идущие к нему, скручены, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обходя соседние дворы, полицейские обратили внимание на молодых людей, которые заметно нервничали. Ими оказались ранее судимые 18-летний и 16-летний вологжане. Их задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В беседе с полицейскими молодые люди рассказали, что увидели автомобиль и решили покататься на нем по городу. Съехав в кювет, они бросили транспортное средство.

По данному факту отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Поскольку один из подозреваемых несовершеннолетний, уголовное дело было направлено в следственный отдел по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области.