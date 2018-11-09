В Бабаево чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за незаконный отказ предоставить земельный участок

09.11.2018 [Общество]

В Бабаево заместитель руководителя городской администрации незаконно отказал местной жительнице в предоставлении земельного участка. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

- В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации, не мотивируя свое решение, чиновник отказал в предоставлении местной жительнице города муниципальной услуги о предоставлении земельного участка и утверждении схемы его расположения на кадастровом плане территории поселения, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес и.о. руководителя администрации городского поселения было внесено представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено, чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности, местной жительнице выделили участок.

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Тэги: чиновники, нарушения

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии
После судебного закрытия ТЦ «Кит» в Вологде 500 человек остались без работы
Череповчанин избил трубой работника сервиса, увидев свое авто после покраски
Из коттеджа в Вологде от хозяйки сбежал сервал
В Вологде задержали мужчину, который избивал двухлетнего и семимесячного сыновей сожительницы
Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе
В Вологодском районе трактор развалился на две части после столкновения с автобусом
Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий
В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа после расставания с мужем
В Череповце «Шкода» перевернулась на трамвайных путях
08.11.2018 [Экономика]

Три энергоблока Череповецкой ГРЭС остановят с 1 января 2021 года

1242
0
06.11.2018 [Общество]

После судебного закрытия ТЦ «Кит» в Вологде 500 человек остались без работы

14863
5
07.11.2018 [Происшествия]

21-летний вологжанин посылал в соцсети девочкам-подросткам свои фото в обнаженном виде

1375
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вожеге открыли памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов
В Череповце "Опель" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину: пострадавший в коме
В Вологде задержали мать избитых в семье двух маленьких мальчиков
Курсы каллиграфии откроются 17 ноября в Доме купца Самарина в Вологде
Cеминары и курсы для пчеловодов будут проводить в Вологодской молочно-хозяйственной академии
В Вологде подросток вместе с приятелем угнал ВАЗ и съехал в кювет
В Бабаево чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за незаконный отказ предоставить земельный участок
 
07.11.2018 [Общество]

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии

33859
0
09.11.2018 [БлогоVO]

«Вам заказали эту статью!»

202
0
07.11.2018 [Обзор Прессы]

На вселение

1078
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика