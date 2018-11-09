В Бабаево чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за незаконный отказ предоставить земельный участок

В Бабаево заместитель руководителя городской администрации незаконно отказал местной жительнице в предоставлении земельного участка. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

- В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации, не мотивируя свое решение, чиновник отказал в предоставлении местной жительнице города муниципальной услуги о предоставлении земельного участка и утверждении схемы его расположения на кадастровом плане территории поселения, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес и.о. руководителя администрации городского поселения было внесено представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено, чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности, местной жительнице выделили участок.

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.