В Вологде после избиения двух маленьких детей проведут служебную проверку в городском управлении соцзащиты

Администрация Вологды проведет служебную проверку в отношении руководства городского управления соцзащиты, опеки и попечительства. Оказалось, что чиновникам сообщали о неблагополучной ситуации в семье, в которой сожитель матери избивал детей, но никаких мер принято не было.

Как ранее сообщал Newsvo, вечером 7 ноября в областную детскую больницу обратилась мать двухлетнего ребенка, у которого врачи диагностировали травму бедренной кости. При госпитализации мальчика в стационар специалисты решили обследовать и второго ребенка, которого женщина принесла с собой. У семимесячного малыша была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер.

Поскольку характер повреждений свидетельствовал о насильственном нанесении травм, по месту проживания семьи немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что все переломы детям нанес ранее судимый 23-летний сожитель матери обоих мальчиков, который был задержан.

Как выяснилось, руководство органов опеки города Вологды ранее получало сообщения о неблагополучной семье. И, если бы не халатные действия чиновников, трагедии можно было избежать.

Вопреки требованиям закона, управление социальной защиты города Вологды не предприняло никаких срочных мер. Только через шесть дней после поступления сигнала руководитель учреждения переадресовал информацию в областной Комплексный центр социального обслуживания населения. Примечательно, что в качестве канала коммуникации городские чиновники выбрали не современные средства связи, а почтовое письмо.

Корреспонденция дошла в Центр вечером 23 октября, и уже на следующий день специалисты учреждения вышли на проверку, однако по указанному адресу никого не обнаружили. В этот момент мать с ребенком снова находилась в детской областной больнице. Врачи повторно сообщили об инциденте в городское управление соцзащиты, руководство которого вновь оставило тревожный сигнал без внимания.

«Я считаю, что налицо вопиющая халатность должностных лиц, проигнорировавших множественные обращения. Сегодня я направил на имя мэра Вологды письмо с требованием провести служебную проверку деятельности управления социальной защиты города по указанному факту и принять дисциплинарные меры в отношении конкретных специалистов и руководителей, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Кроме того, я обратился в областную прокуратуру с просьбой организовать внеплановую проверку исполнения муниципальным учреждением переданных полномочий в сфере опеки и попечительства. Надеюсь, что в ходе следствия будут установлены все детали этого чудовищного происшествия, и виновник понесет наказание по всей строгости закона».

Оба пострадавших ребенка находятся в детской областной клинической больнице под контролем врачей, детям оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, руководством департамента социальной защиты области дополнительно инициирована служебная проверка деятельности подведомственного Комплексного центра соцобслуживания.

Добавим, что еще в 2015 году мать была лишена родительских прав в отношении своего старшего ребенка 2013 года рождения. А некоторое время назад она официально сменила имя, фамилию и отчество, пытаясь скрыться от кредиторов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.