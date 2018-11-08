Алексей Кознев покинул пост директора хоккейного клуба "Северсталь"

Алексей Кознев, который был директором хоккейного клуба "Северсталь" с октября 2015 года, покидает свой пост. Новым руководителем ХК стал Михаил Хорошков, он воспитанник ХК "Северсталь", закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности "Экономика и управление предприятиями". Работал на различных должностях в ПАО "Северсталь" с 2016 года, сообщает пресс-служба клуба.

На должности вице-президента клуба избрандепутат ЗСО Михаил Ставровский.



Напомним что за время работы Алексея Кознева ХК "Северсталь" лишь один раз вышел в плей-офф, это случилось в прошлом сезоне, где металлурги проиграли в первом же раунде СКА. Сейчас клуб после 26 матчей идет на предпоследнем месте Западной конференции, имея 17 очков в своем активе.