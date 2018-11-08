Вологжанин, пропивший все деньги, пытался украсть из супермаркета бутылку виски

08.11.2018 [Происшествия]

В супермаркете на улице Карла Маркса в Вологде задержали 40-летнего мужчину, который пытался незаметно вынести бутылку виски.

«Тревожная кнопка» сработала в торговой точке накануне около 16.30. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился администратор супермаркета и рассказал, что один из покупателей решил уйти из магазина с неоплаченным товаром. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из покупателей подошел к витрине с алкоголем и, взяв с полки одну из бутылок, спрятал ее в потайной карман куртки. Затем мужчина проследовал к кассовой зоне и прошел мимо, не оплатив товар. Охранник остановил посетителя и нажал кнопку сигнализации.

- При беседе с сотрудниками вневедомственной охраны нетрезвый подозреваемый, которым оказался 40-летний вологжанин, пояснил, что распивал спиртные напитки и направился за очередной бутылкой в магазин. Мужчина выбрал бутылку виски и, решив, что его действия остались незамеченными, собрался уйти из магазина. К тому же, по его признанию, оплатить дорогостоящее спиртное он все равно бы не смог, поскольку пропил все деньги, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила порядка 1000 рублей. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).

Тэги: пьянство, кража

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